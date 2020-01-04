İran: ABD'nin bölgedeki varlığının sona erme süreci başladı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Selami, "Süleymani'ye suikast, ABD'nin bölgedeki varlığının sona ermesinin başlangıç noktasıdır.
04.01.2020 23:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 23:19
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Selami, "Süleymani'ye suikast, ABD'nin bölgedeki varlığının sona ermesinin başlangıç noktasıdır." dedi. İran Dışişleri Bakanı Zarif de, "ABD'nin Batı Asya'daki zararlı varlığının sona erme süreci başladı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com