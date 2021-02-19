İran, ABD'nin BM yaptırımlarını yeniden uygulama kararından geri adım atmasını olumlu karşıladı
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İran, ABD'nin BM yaptırımlarını yeniden uygulama kararından geri adım atmasını olumlu karşıladı

19.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:46
İran, ABD'nin BM yaptırımlarını yeniden uygulama kararından geri adım atmasını olumlu karşıladı

İran, ABD'nin, tüm Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını tekrar uygulamaya imkan tanıyan mekanizmayı (snapback) hayata geçirme kararını iptal etmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

İran, ABD'nin, tüm Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını tekrar uygulamaya imkan tanıyan mekanizmayı (snapback) hayata geçirme kararını iptal etmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde alınan ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da kabul görmeyen kararın, "hukuki geçerliliğinin olmadığının kabul edilmesinden" memnun olduklarını belirtti.

ABD'ye nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına uyması çağrısında bulunan Zarif, "ABD, şartsız ve etkili olacak şekilde Trump tarafından uygulanan tüm yaptırımları kaldırmalıdır. Ondan sonra biz de aldığımız iyileştirici önlemleri geri çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

BM'nin İran'a 13 yıldır uyguladığı silah ambargosunu yenileme girişimleri BM Güvenlik Konseyi'nde başarısızlıkla sonuçlanan Trump yönetimi, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ihlal ettiğini gerekçe göstermiş ve 20 Ağustos 2020'de BMGK'nin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm BM yaptırımların tekrar uygulanmasını sağlayan mekanizmayı (snapback) hayata geçirdiğini duyurmuştu.

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerinin anlaşmadan çekilen bir ülkenin söz konusu mekanizmayı hayata geçiremeyeceği itirazına rağmen, İran'a yönelik BM yaptırımlarını 19 Eylül'de tek taraflı uygulamaya başlamıştı.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, Trump yönetiminin aldığı kararın iptal edildiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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