İran, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırıyla ilgili suçlamaları reddetti

01.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00

İran, Washington yönetiminden gelen ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırının arkasında olduklarına ilişkin suçlamaları reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırının arkasında İran olduğunu iddia eden Washington yönetimine yazılı açıklamayla cevap verdi.

Kasımi, "Amerikalı yetkililer, Irak halkından en az 25 kişiyi öldürmelerinin ve Irak'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmelerinin ardından Irak halkının bu acımasız saldırılara karşı protestolarını İran'a atfedebilecek derecede şaşırtıcı bir küstahlığa ulaştı." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik suçlamaları reddeden Kasımi, ABD yönetimine, "İran'a karşı her türlü yanlış hesaplanmış tepkiden kaçınma ve bölgedeki yıkıcı politikalarını gözden geçirme" çağrısında bulundu.

Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'nin üssüne ABD tarafından düzenlenen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırarak elçilik binasına girmiş ve binaya zarar vermişti.

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, büyükelçiliğe düzenlenen saldırıyla ilgili doğrudan İran'ı suçlamıştı.

Kaynak: AA