İran ABD ile tutuklu takasını sürdürmek istiyor
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İran ABD ile tutuklu takasını sürdürmek istiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD ile daha fazla tutuklu takasının mümkün olduğunu açıkladı.

İran ABD ile tutuklu takasını sürdürmek istiyor
11.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:44

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD ile daha fazla tutuklu takasının mümkün olduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Musevi, İran ile ABD arasındaki muhtemel tutuklu takasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'de tutuklu İran vatandaşlarını "rehine" olarak niteleyen Musevi, "ABD'de tutulan İranlı rehineleri ülkeye getirmeye hazır olduğumuzu daha önce açıkladık." dedi.

Washington ile tutuklu takasının devam edebileceğini belirten Musevi, "Tutuklu takası için bir zemin oluştuğunu görürsek ABD'nin tek taraflı ve hukuksuz yaptırımlarını ihlal etmek gibi temelsiz suçlamalar nedeniyle bu ülkede tutulan İran vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağlamak için kesinlikle tüm diplomatik kapasitemizi kullanacağız." diye konuştu.

İran'da tutuklu eski bir ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bir bilim insanı geçen hafta eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'a teşekkür ederek, tutuklu takasının gerçekleşmesiyle iki ülke arasında nükleer anlaşmanın yerine geçecek yeni bir anlaşmanın mümkün olduğunun görüldüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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