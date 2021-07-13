İran: ABD ile tutuklu takası konusunu müzakere ediyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran: ABD ile tutuklu takası konusunu müzakere ediyoruz

İran: ABD ile tutuklu takası konusunu müzakere ediyoruz
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD ile tutuklu takası konusunu müzakere ettiklerini belirtti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD ile tutuklu takası konusunu müzakere ettiklerini belirtti.

İran devlet televizyonunun haberine göre Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile muhtemel tutuklu takası konusunda açıklamalarda bulundu.

Tahran'ın, ABD'de tutuklu bulunan ya da herhangi bir ülkede ABD'nin talebiyle tutuklanan İran vatandaşı "siyasi mahkumların" ülkeye dönmesi karşılığında İran'da tutuklu bazı ABD vatandaşlarını serbest bırakacağını belirten Rebii, "Önceki ABD yönetimine bu konudaki hazırlığımızı iletmiştik ancak müzakere masasına oturmayı reddeden, İranlıları rehin almakta ısrar eden ABD yönetimi oldu." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konudaki yaklaşımının olumlu olduğuna dikkati çeken Rebii, "Bu konudaki müzakereler devam ediyor. Müzakerelerin bir sonuca ulaşarak, İranlı tutukluların serbest bırakılması ve ülkemizin çıkarlarının sağlanması halinde ilerleyen günlerde konuyla ilgili bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'de bazı İran vatandaşları yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. İki ülke arasında daha önce de tutuklu takası yapılmıştı. Son olarak İran'da tutuklu eski bir ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bir bilim insanı Haziran 2020'de eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Afgan göçü' iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
Son dakika haberi: Fransa'da hastane ve bakımevi çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu kılındı
Son dakika haberi: Fransa'da hastane ve bakımevi çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu kılındı
Son dakika haber: Ürdün'de darbe girişimi davasında yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası
Son dakika haber: Ürdün'de darbe girişimi davasında yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Zeynep Bastık Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Fatih Terim Şenol Güneş Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran: ABD ile tutuklu takası konusunu müzakere ediyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 12:13:49. #1.15#

title