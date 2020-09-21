İran, ABD ile mahkum takası yapmaya hazır olduğunu açıkladı
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İran, ABD ile mahkum takası yapmaya hazır olduğunu açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Dış İlişkiler Konseyi'nde yaptığı konuşmada, İran'ın ABD ile kapsamlı mahkum takasına hazır olduğunu aktardı.

İran, ABD ile mahkum takası yapmaya hazır olduğunu açıkladı
21.09.2020 21:21 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:35

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Dış İlişkiler Konseyi'nde yaptığı konuşmada, İran'ın ABD ile kapsamlı mahkum takasına hazır olduğunu aktardı.

ABD ve İran arasındaki ilişkiler yaptırımlar nedeni ile 2018'den bu yana kötüleşmeye devam ederken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'ten farklı bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Dış İlişkiler Konseyi'nde yaptığı konuşmada, İran'ın ABD ile kapsamlı mahkum takasına hazır olduğunu aktardı.

ABD, 2018 yılından bu yana İran'da tutuklu bulunan İran uyruklu Amerikalı baba ve oğul Baquer ve Siamak Namazi dahil ABD vatandaşlarını serbest bırakmasını talep ediyor. İran, 2018'de tutukladığı donanma gazisi Michael White'ın ABD'nin İran uyruklu Amerikalı Doktor Majid Taheri'nin İran'ı ziyaret etmesine izin verdiği bir anlaşma sonrası Haziran ayında serbest bırakmıştı.

İran, tutuklananları siyasi nedenlerden tutmadığını iddia ederken, yabancı tutukluları genellikle casusluk yapmakla suçluyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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