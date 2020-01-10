İran-ABD gerginliği Tahran sokaklarında nasıl yankı buluyor?

10.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:21

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra tırmanan gerginlik ve büyüyen savaş tehdidi Tahran sokaklarında nasıl yankı buldu? İnternet yasaklarından dolayı dış dünya ile sınırlı bir bağlantısı bulunan İranlılar hükümetlerinin arkasında mı duruyor, yoksa ABD aleyhine tüm açıklamalara rağmen fikir ayrılıkları da yaşanıyor mu?



Bu sorulara ilk yanıt "Savaş, 'Call of Duty' gibi bir bilgisayar oyunu değildir" diyen mimarlık öğrencisi Dara Şocaeyi'den geliyor. Ona göre kazananı olmayacak bu oyun zaten kazanmak için de oynanmıyor. Euronews.com'da Görüntüle