İran-ABD gerginliği Tahran sokaklarında nasıl yankı buluyor?
Haberler » Dünya » İran-ABD gerginliği Tahran sokaklarında nasıl yankı buluyor? - Haberler

İran-ABD gerginliği Tahran sokaklarında nasıl yankı buluyor?

İnternet yasaklarından dolayı dış dünya ile sınırlı bir bağlantısı bulunan İranlılar hükümetlerinin arkasında mı duruyor yoksa ABD aleyhine tüm açıklamalara rağmen fikir ayrılıkları da yaşanıyor mu?

10.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:21
İran-ABD gerginliği Tahran sokaklarında nasıl yankı buluyor?

Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra tırmanan gerginlik ve büyüyen savaş tehdidi sokaklarında nasıl yankı buldu? İnternet yasaklarından dolayı dış dünya ile sınırlı bir bağlantısı bulunan İranlılar hükümetlerinin arkasında mı duruyor, yoksa ABD aleyhine tüm açıklamalara rağmen fikir ayrılıkları da yaşanıyor mu?


Bu sorulara ilk yanıt "Savaş, 'Call of Duty' gibi bir bilgisayar oyunu değildir" diyen mimarlık öğrencisi Dara Şocaeyi'den geliyor. Ona göre kazananı olmayacak bu oyun zaten kazanmak için de oynanmıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler