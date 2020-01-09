İran: ABD'den daha sert bir intikam alacağız, füzelerimiz karşısında bir şey yapamadılar
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İran: ABD'den daha sert bir intikam alacağız, füzelerimiz karşısında bir şey yapamadılar

İran Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik Dairesi Başkanı Abdullah Iraki, Irak'taki ABD üslerine düzenledikleri füze saldırısına atıfta bulunarak, "yakın gelecekte (ABD'den) daha sert bir intikam" alacaklarını söyledi

09.01.2020 18:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:21
İran: ABD'den daha sert bir intikam alacağız, füzelerimiz karşısında bir şey yapamadılar

Güvenlik Dairesi Başkanı Abdullah Iraki, Irak'taki ABD üslerine düzenledikleri füze saldırısına atıfta bulunarak, "yakın gelecekte (ABD'den) daha sert bir intikam" alacaklarını söyledi.


İsfahan'da yaptığı konuşmasında Washington'a gözdağı veren Iraki, "Devrim Muhafızları Ordusu, lider Ayetullah Ali Hamaney'in pazularından biridir ve yakın gelecekte düşmandan (ABD) daha sert bir intikam alacaktır." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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