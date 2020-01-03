İran: ABD'den acı bir intikam alacağız

03.01.2020 07:51 | Son Güncelleme: 03.01.2020 07:51

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı.