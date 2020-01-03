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İran: ABD'den acı bir intikam alacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı.

03.01.2020 07:51 | Son Güncelleme: 03.01.2020 07:51
İran: ABD'den acı bir intikam alacağız

Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, İranlı general 'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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