İran, ABD'de örgütlenen rejim karşıtı grubun liderini ele geçirdiğini açıkladı
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İran, ABD'de örgütlenen rejim karşıtı grubun liderini ele geçirdiğini açıkladı

İran, ABD'de örgütlenen ve ülkede terör eylemleri düzenlemekle suçlanan rejim karşıtı bir grubun liderini ele geçirdiğini duyurdu.

İran, ABD'de örgütlenen rejim karşıtı grubun liderini ele geçirdiğini açıkladı
01.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 01.08.2020 14:08

İran, ABD'de örgütlenen ve ülkede terör eylemleri düzenlemekle suçlanan rejim karşıtı bir grubun liderini ele geçirdiğini duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran'da silahlı eylemler ve sabotaj operasyonlarını ABD'den yönlendiren terör örgütü Tonder'in elebaşı Cemşid Şarmehd, İstihbarat Bakanlığı tarafından ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen ABD merkezli rejim karşıtı ve monarşi yanlısı örgüt, 12 Nisan 2018'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyor.

Örgütün lideri olduğu belirtilen Cemşid Şarmehd'in ABD'nin California eyaletinde İran aleyhine medya faaliyetleri yürüttüğü biliniyor.

İran istihbaratının, Şiraz'daki terör eyleminin yönlendiricisi olduğu söylenen Şarmehd'i 2009'da Los Angeles'ta öldürme teşebbüsünde bulunduğuna ilişkin haberler ABD medyasında yer almıştı.

Kaynak: AA

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