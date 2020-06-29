İran, ABD Başkanı Trump hakkında ne karar verdi? İran mahkemesi Trump hakkında yakalama kararı çıkardı mı? İran yargısı, General Kasım Süleymani'nin suikastıyla ilgili soruşturmada ABD Başkanı Trump hakkında karar aldı. Peki, İran mahkemesi Trump hakkında yakalama kararı mı çıkardı? İran, ABD Başkanı Trump hakkında ne karar verdi?

İran yargısı, Süleymani suikastıyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında karar verdi. Peki, İran,ABD Başkanı Trump hakkında ne karar verdi? İran mahkemesi Trump hakkında yakalama kararı mı çıkardı? İşte, detaylar…

İRAN,ABD BAŞKANI TRUMP HAKKINDA NE KARAR VERDİ?

İran yargısı, Başkanı Donald Trump hakkında Süleymani suikastıyla ilgili olarak ABD yakalama kararı çıkardı. İranlı yetkililerin Interpol'e de konuyla ilgili başvuru yaptıkları ve Trump için kırmızı bülten çıkarılmasını talep ettikleri ifade edildi.

İRAN MAHKEMESİ TRUMP HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARDI MI?

İranlı yetkililerin yakalama kararının uygulanması için Interpol'e başvuruda bulunduğu da bildirildi.

Yarı resmi ISNA haber ajansında yer alan habere göre Tahran Başsavcısı Ali Alqasimehr, Trump'la birlikte 30 kişi hakkında daha 3 Ocak'ta gerçekleştirilen Süleymani suikastı nedeniyle cinayet ve terörizm suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu.

AP haber ajansı, Interpol'un konuyla ilgili bilgi talebine yanıt vermediğini aktardı. Ajans, İran'ın Trump için 'kırmızı bülten' talebinde de bulunduğunu belirtti.