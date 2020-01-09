İran-ABD arasındaki gerilim endişelendiriyor
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İran-ABD arasındaki gerilim endişelendiriyor

ABD'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran-ABD ilişkileri son yılların en gergin safhasına ulaştı.

09.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:46

ABD'nin General 'yi öldürmesinin ardından İran-ABD ilişkileri son yılların en gergin safhasına ulaştı. İran gece yarısı Irak'ta ABD önderliğindeki uluslararası güçlerin kullandığı iki üsse füze saldırısı düzenleyerek misillemede bulundu. Yaşanan gerginlik uluslararası toplumu endişelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'tan ise "Her şey yolunda" mesajı geldi.



Haber Videosu

: İran-ABD arasındaki gerilim endişelendiriyor
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