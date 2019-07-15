İran, AB'ye 'İran Nükleer Anlaşması'nı kurtarma çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, İran'ın, Avrupa Birliği 'ne (AB) 2015 yılında imzalanan 'İran Nükleer Anlaşması'na dair yükümlülüklerini yerine getirerek anlaşmayı kurtarma çağrısı yaptığını duyurdu.

Mousavi, anlaşmayı imzalayan diğer ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi. AB ülkelerinin İran'a yükümlülüklerini hatırlatmalarının 'gerçekçi olmadığını' ve 'amaca ve mantığa aykırı' olduğunu belirten Mousavi, AB'nin anlaşmaya saygılı olması gerektiğini ekledi.

Daha önce Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık krizin diplomatik yollarla çözülmesi için çağrı yapmışlardı.

Kaynak: DHA

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