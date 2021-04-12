İran, AB ile müzakereleri askıya aldı
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İran, AB ile müzakereleri askıya aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İran, AB ile müzakereleri askıya aldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, AB'nin İranlı bazı isim ve kurumlara yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, "İran bu alınan kararı kınıyor ve kararı değersiz görüyor" dedi.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, AB'nin İranlı bazı isim ve kurumlara yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, "İran bu alınan kararı kınıyor ve kararı değersiz görüyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB), 10 yıldır insan hakları ihlalleri nedeniyle İran'a uygulanan yaptırım kararını 13 Nisan 2022 tarihine kadar uzatma ve yaptırımları genişletme kararı almıştı. Ayrıca AB'nin 2022 tarihine kadar uzattığı yaptırım listesine 8 İranlı yetkili ve 3 İranlı kurum daha eklenmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, AB'nin insan hakları ihlali nedeniyle 10 yıldır İran'a uyguladığı yaptırımları uzatma kararına tepki gösterdi. Hatipzade, AB tarafından insan hakları ihlalleri nedeniyle alınan yaptırımları uzatma kararının siyasi olduğunu belirterek, "AB ülkeleri, ABD'nin insan haklarını ihlal eden yaptırımlarına susmak ile kalmadılar aynı zamanda bu yaptırımlara ortak oldular" ifadelerini kullandı. Hatipzade, "İran bu alınan kararı kınıyor ve kararı değersiz görüyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığının AB'nin aldığı karara tepki olarak AB ülkeleri ile müzakereleri askıya aldığını belirten Hatipzade, "Terör ve uyuşturucu ile mücadele, göçmenler sorunu ve diğer insan hakları konularındaki AB ile var olan müzakerelerimizi askıya alıyoruz" ifadesini kullandı.

Hatipzade, AB'nin yaptırımları uzatma kararına karşılık İran'ın da AB ülkelerine yaptırım uygulayacağını ve bu konuda Dışişleri olarak kısa zamanda karar vereceklerini belirtti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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