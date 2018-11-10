İran'a Yaptırımlarla Ticarette Türkiye ve Irak Yakınlaşması
İran'a yönelik ABD yaptırımlarının bölge ekonomisine yansımaları tartışılırken uzmanlar, söz konusu yaptırımlar nedeniyle İran'dan ithalatın azalmasıyla Irak pazarında Türk ürünlerinin etkili olabileceği görüşünde.
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:12
İran'a yönelik ABD yaptırımlarının bölge ekonomisine yansımaları tartışılırken uzmanlar, söz konusu yaptırımlar nedeniyle İran'dan ithalatın azalmasıyla Irak pazarında Türk ürünlerinin etkili olabileceği görüşünde