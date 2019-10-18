İran'a mali reform için tanınan süre şubata kadar uzatıldı

18.10.2019 15:33

Kara para aklama ile mücadele edilmesi için üye ülkelerin mali ve bankacılık sistemini denetleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Tahran yönetimine ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirmek için verdiği süreyi şubat ayına kadar uzattı.

FATF tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şubat 2020'ye kadar mali yasalarını FATF standartlarına uygun hale getirmediği takdirde İran'a karşı gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran, FATF Standartları çerçevesinde Palermo ve Terör Finansmanı Sözleşmelerini Şubat 2020'den önce yürürlüğe koymazsa FATF, karşı önlemlerin askıya alınmasını tamamen kaldıracak ve üye ülkeler ile tüm yetkili organları (İran'a karşı) 19'uncu öneri (yüksek riskli ülkeler) kapsamında etkili önlemler almaya teşvik edecektir."

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile gri listede bulunan İran yönetimine, mali reformları tamamlaması için daha önce ekim sonuna kadar süre vermişti.

İki tasarının akıbeti belirsiz

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımlarla bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, FATF ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu (CFT) ile uyumu öngören yasa tasarılarını meclise sunmuştu.

Mecliste uzun tartışmaların sonucunda onaylanan tasarılar, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından Anayasa'ya aykırı bulunarak meclise iade edilmişti. Meclis, tasarıların onayı için ısrar edince meclis ve AKK arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal kurum Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyine gönderilen 4 tasarıdan 3'ü onaylanmıştı. Şu ana kadar iki yasa yürürlüğe girerken diğer iki tasarının akıbeti henüz belirsizliğini koruyor.

Muhafazakarlar karşı çıkıyor

Kamuoyunda FATF yasası olarak bilinen yasa, muhafazakarlar arasında ülkenin "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklinde tepkilere neden oluyor.

İran hükümeti ise uluslararası ticari ilişkilerin devamı için FATF'a uyum öngören yasaların kabul edilmesinin önemli olduğunu belirtiyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Haziran 2018'de milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, ülkesinin FATF'a katılımına karşı çıkarak, meclise terörle mücadele ve kara para aklanmasının önlenmesi yönünde kendi yasalarını çıkarma çağrısında bulunmuştu.

FATF'ı büyük güçlerin kendi çıkarları için hazırladıkları anlaşmalardan biri olarak niteleyen Hamaney, "Sadece bazı olumlu yönleri göz önünde tutularak sonunun nereye varacağı ve sorunlu olduğunu bildiğimiz anlaşma ya da konvansiyonlar meclisten geçmemelidir." demişti.

ABD Başkanı Mike Pompeo da geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran, terörle mücadele ve küresel kara para aklama ve terör finansmanı standartlarına uyma konusunda ciddi olsaydı Palermo Sözleşmesini ve Terör Finansmanı Sözleşmesini derhal onaylardı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA