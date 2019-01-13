'İran'a karşı paralı askerleri harekete geçirme planı devreye sokuldu'
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, "İran düşmanlarının, askeri bir adımın çok maliyetli olduğu sonucuna vararak ülkede iç karışıklık çıkarma ve paralı askerleri harekete geçirme planını devreye koyduğunu" ileri sürdü.
13 Ocak 2019 Pazar 23:36
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, "İran düşmanlarının, askeri bir adımın çok maliyetli olduğu sonucuna vararak ülkede iç karışıklık çıkarma ve paralı askerleri harekete geçirme planını devreye koyduğunu" ileri sürdü.