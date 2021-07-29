İran'a kaçan 2 kişinin 'başsız ceset' cinayetiyle ilgili iadesi isteniyor
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İran'a kaçan 2 kişinin 'başsız ceset' cinayetiyle ilgili iadesi isteniyor

İran'a kaçan 2 kişinin 'başsız ceset' cinayetiyle ilgili iadesi isteniyor
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, parçalara bölünerek gömülen, başları ise bulunamayan emlakçı İranlı çift cinayetiyle ilgili 2 şüphelinin İran'a kaçtığı belirlendi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, parçalara bölünerek gömülen, başları ise bulunamayan emlakçı İranlı çift cinayetiyle ilgili 2 şüphelinin İran'a kaçtığı belirlendi. Öldürülen M.Z.'nin üvey kız kardeşi ve erkek arkadaşının, emlak komisyonu nedeniyle cinayeti işleyerek, kaçtıkları tespit edildi. 2 kişinin iade edilmesi için görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi Çimen Sokak'ta, 1 Temmuz'da, sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu görenler, polise bildirdi. Polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. Arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu. Yapılan incelemenin ardından biri erkeğe diğeri kadına ait cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesetlerin toplam 13 parçaya bölündüğü belirlenirken, başları ise bulunamadı. Öldürülen kişilerin emlakçılık yapan İran uyruklu M.Z. (39) ile eşi A.S. (40) olduğu belirlendi.

Polis, yaptığı araştırmaların ardından İran uyruklu A.M.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ederken, M.Z.'nin üvey kız kardeşi ve erkek arkadaşının peşine düşüldü. Cinayeti işleyen üvey kardeş ile erkek arkadaşının, İran'a kaçtıkları belirlendi. Emlakçılık yapan İranlı çiftin, herhangi bir iş yeri olmadan çalıştıkları, emlak komisyonu nedeniyle yaşanan anlaşmazlık üzerine cinayetin işlendiği tespit edilirken, 2 kişinin iade edilmesi için görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.

İran'a kaçan 2 kişinin 'başsız ceset' cinayetiyle ilgili iadesi isteniyor
İran'a kaçan 2 kişinin 'başsız ceset' cinayetiyle ilgili iadesi isteniyor
İran'a kaçan 2 kişinin 'başsız ceset' cinayetiyle ilgili iadesi isteniyor
İran'a kaçan 2 kişinin 'başsız ceset' cinayetiyle ilgili iadesi isteniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek

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İran'a kaçan 2 kişinin 'başsız ceset' cinayetiyle ilgili iadesi isteniyor - Haberler
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