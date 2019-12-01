İran'a "INSTEX'li" ödemeye 6 Avrupa ülkesi de katıldı

01.12.2019 00:42 | Son Güncelleme: 01.12.2019 00:42

E3 ülkeleri Almanya, İngiltere ve Fransa'nın İran'la ticaret için kurdukları Ticareti Destekleme Enstrümanı'na ( INSTEX şirketi) Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Norveç ve İsveç'in de katıldığı bildirildi.

E3 ülkeleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Avrupa şirketlerini İran ile ticarette ABD yaptırımlarından korumayı, İran ile nükleer anlaşmayı ve ticareti meşru çerçevede devam ettirmeyi amaçlayan INSTEX'e Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Norveç ile İsveç' in hissedar olarak katıldığı belirtildi.

Ortak açıklamada, "Bu adım INSTEX'i daha da güçlendirmekte ve Avrupa ile İran arasında meşru ticareti kolaylaştırmak için Avrupa'nın çabalarını göstermektedir. Aynı zamanda, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na devam eden bağlılığımızın açık bir ifadesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) tam ve etkili uygulanmasının son derece önemli olduğunun belirtildiği açıklamada, İran'ın JCPOA kapsamındaki taahhütlerine vakit kaybetmeden tam olarak uyması istendi.

Temmuz 2015'te, P5 + 1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da anılmıştı.

Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programına girmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

Fakat ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl anlaşmadan çekildiklerini açıklamış, Avrupa Birliği ise ilişkileri sürdürmeyi tercih etmişti.

Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ile Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için Ocak 2019'da INSTEX'ı kurmuştu.

Kaynak: AA