Son dakika haberi! İRAN'A GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 46 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ; 5 KİŞİ GÖZALTINDA - Haberler
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Son dakika haberi! İRAN'A GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 46 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ; 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Son dakika haberi! İRAN'A GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 46 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ; 5 KİŞİ GÖZALTINDA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: VAN'ın Başkale ilçesinde, İran'a yasa dışı yollarla götürülmek istenen 46 otomatik av tüfeği, jandarma operasyonuyla ele geçirildi.

BAŞKALE, VAN (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde, İran'a yasa dışı yollarla götürülmek istenen 46 otomatik av tüfeği, jandarma operasyonuyla ele geçirildi. 3'ü İran uyruklu 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nden İran'a yasa dışı yollarla silah götürüleceği ihbarı, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, Dereboyu mezrasına operasyon düzenledi. 6 adreste yapılan aramalarda; çuvallar içine yerleştirilen 46 otomatik av tüfeği ele geçirildi. Aranan evlere yakın bölgede kaçmaya çalışırken fark edilen, 3'ü İran uyruklu 5 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberi! İRAN'A GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 46 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ; 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Son dakika haberi! İRAN'A GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 46 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ; 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Son dakika haberi! İRAN'A GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 46 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ; 5 KİŞİ GÖZALTINDA

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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