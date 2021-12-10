Son dakika haberi! İRAN'A GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 46 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ; 5 KİŞİ GÖZALTINDA
Son dakika haberler: VAN'ın Başkale ilçesinde, İran'a yasa dışı yollarla götürülmek istenen 46 otomatik av tüfeği, jandarma operasyonuyla ele geçirildi.
BAŞKALE, VAN (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde, İran'a yasa dışı yollarla götürülmek istenen 46 otomatik av tüfeği, jandarma operasyonuyla ele geçirildi. 3'ü İran uyruklu 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nden İran'a yasa dışı yollarla silah götürüleceği ihbarı, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, Dereboyu mezrasına operasyon düzenledi. 6 adreste yapılan aramalarda; çuvallar içine yerleştirilen 46 otomatik av tüfeği ele geçirildi. Aranan evlere yakın bölgede kaçmaya çalışırken fark edilen, 3'ü İran uyruklu 5 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.