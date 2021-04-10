İran'a giden tavuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı
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İran'a giden tavuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İran'a giden tavuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'dan İran'a seyir halinde olan tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan İran'a seyir halinde olan tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Şanlıurfa yolu Dolunay Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 33 DHU 26 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, biri sürücü olmak üzere toplam iki kişi hafif yaralandı. Kaza yapan tırın, Kıbrıs'tan İran'a tavuk götürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İran'a giden tavuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı
İran'a giden tavuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı
İran'a giden tavuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 13:28:26. #1.16#
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