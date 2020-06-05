İran'a ait yük gemisi Irak karasularında battı: 2 ölü
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İran'a ait yük gemisi Irak karasularında battı: 2 ölü

Irak'ın Umm el-Kasr limanı yakınlarında İran'a ait bir yük gemisinin battığı ve olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'a ait yük gemisi Irak karasularında battı: 2 ölü
05.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:49

Irak'ın Umm el-Kasr limanı yakınlarında İran'a ait bir yük gemisinin battığı ve olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran Denizcilik ve Liman İşletmeleri Güvenlik Müdürü Nadir Pesende, "Dün gece saat 03.00'da, Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr limanından Irak'taki Umm el-Kasr limanına hareket eden İrana ait Behbehan adlı bir yük gemisi Irak kara sularında battı" dedi. Hürremşehr Liman Başkanlığından yetkililerin kaza mahallinde olduğunu ve denizcileri kurtarmaya çalıştığını söyleyen Pesende, "Gemi İran'dan Irak'a 850 ton seramik malzemesi taşıyordu ancak Irak'ın Um el-Kasr limanının yakınlarında battı" ifadelerini kullandı. Şu ana kadar gemi mürettebatından 4 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini söyleyen Pesende, kaybolan diğer mürettebatın bulunması için İran ve Irak'a ait ekipleri kurtarma operasyonlarının devam ettiğini aktardı.

Geminin batma nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

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