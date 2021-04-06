İran'a ait geminin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığı iddia edildi
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İran'a ait geminin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığı iddia edildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'a ait geminin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığı iddia edildi

İran'a ait bir geminin Kızıldeniz'de saldırıya uğraması sonucu patlama meydana geldiği ileri sürüldü.

İran'a ait bir geminin Kızıldeniz'de saldırıya uğraması sonucu patlama meydana geldiği ileri sürüldü.

İran'daki Devrim Muhafızlarına yakın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, gemideki patlamanın yapıştırılabilen patlayıcılardan kaynaklı olduğunu savundu.

Haberde, "Saviz" adlı geminin İran'a ait ticari gemilerin emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine lojistik destek vermek amacıyla bölgede bulunduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu da İran'a ait "Saviz" adlı geminin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığını iddia etmişti.

İran resmi makamlarından ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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