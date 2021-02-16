İran'a açılan sınır kapıları bir yıldır kapalı

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü Mart ayında tüm kara ve hava sınırları kapatıldı.

Haziran'da sınırlarının çoğunu açan Türkiye, İran'a açılan üç sınır kapısını kapalı tutmaya devam ediyor.

Bu kapılardan biri Van, biri Ağrı, biri de Hakkari'de. İran sınırının bir yıldır kapalı olması, ülkenin doğusundaki en büyük kentlerden Van'ın ekonomisini felç etmiş durumda.

Kaynak: DailyMotion.com