İran'a açılan sınır kapıları bir yıldır kapalı
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İran'a açılan sınır kapıları bir yıldır kapalı

16.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:56

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü Mart ayında tüm kara ve hava sınırları kapatıldı.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü Mart ayında tüm kara ve hava sınırları kapatıldı.

Haziran'da sınırlarının çoğunu açan Türkiye, İran'a açılan üç sınır kapısını kapalı tutmaya devam ediyor.

Bu kapılardan biri Van, biri Ağrı, biri de Hakkari'de. İran sınırının bir yıldır kapalı olması, ülkenin doğusundaki en büyük kentlerden Van'ın ekonomisini felç etmiş durumda.

İran'a açılan sınır kapıları bir yıldır kapalı

Kaynak: DailyMotion.com

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