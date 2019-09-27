İran 65 gündür alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini bıraktı

İran 65 gündür alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini bıraktı

Tahran yönetimi 65 gündür alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini bugün bıraktı. Gemi takip uygulaması Refinitiv'in verilerine göre, "Stena Impero" adlı petrol tankeri bu sabah Bandar Abbas limanından çıktı ve uluslararası sulara açıldı

27.09.2019 09:45
İran 65 gündür alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini bıraktı

Tahran yönetimi 65 gündür alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini bugün bıraktı. Gemi takip uygulaması Refinitiv'in verilerine göre, "Stena Impero" adlı petrol tankeri bu sabah Bandar Abbas limanından ayrıldı ve uluslararası sulara açıldı.


Geminin ilk etapta, 250 km uzaklıktaki Dubai'daki Rashid Limanı'na varması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et