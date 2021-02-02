İran, 4 kat kapasiteye sahip iki kademeli gelişmiş santrifüje sahip olduğunu açıkladı
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İran, 4 kat kapasiteye sahip iki kademeli gelişmiş santrifüje sahip olduğunu açıkladı

02.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:16
İran, 4 kat kapasiteye sahip iki kademeli gelişmiş santrifüje sahip olduğunu açıkladı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garib Abadi, ülkesinin Natanz Nükleer Tesisinde öncekilere oranla neredeyse dört katı zenginleştirme kapasitesine sahip iki kademeli gelişmiş santrifüj kullanmaya başladıklarını açıkladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garib Abadi, ülkesinin Natanz Nükleer Tesisinde öncekilere oranla neredeyse dört katı zenginleştirme kapasitesine sahip iki kademeli gelişmiş santrifüj kullanmaya başladıklarını açıkladı.

Abadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çalışkan nükleer bilim adamlarımız sayesinde, Natanz'da şu anda IR1'in neredeyse 4 katı kapasiteye sahip, iki kademeli 348 IR2m santrifüjü UF6 (Uranyum Hekzaflorür) ile başarılı bir şekilde çalışıyor. Fordo'da (nükleer tesis) 2 kademeli IR6 santrifüj kurulumuna da başlandı." ifadesini kullandı.

Gelişmenin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile paylaşıldığını kaydeden Abadi, UAEA'nın santrifüjleri kontrol edebileceğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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