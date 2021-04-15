İran: "4+1 ülkeleri ile görüşmeler yıpratır ve uzarsa müzakereleri sonlandıracağız"
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İran: "4+1 ülkeleri ile görüşmeler yıpratır ve uzarsa müzakereleri sonlandıracağız"

İran: '4+1 ülkeleri ile görüşmeler yıpratır ve uzarsa müzakereleri sonlandıracağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinin ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, "4+1 ülkeleri ile görüşmelerin yıpratır ve uzun sürmesi halinde müzakereleri sonlandıracağız" dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinin ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, "4+1 ülkeleri ile görüşmelerin yıpratır ve uzun sürmesi halinde müzakereleri sonlandıracağız" dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4+1 (Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran) ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmeleri sona erdi. Görüşmelerin yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmaya geri dönüşe ilişkin teknik boyutta devam edeceği belirtildi. Viyana görüşmelerine ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, İsrail'in Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırısına Avrupa'dan gelen mesajları eleştirerek, "Nükleer anlaşmaya muhatap ülkeler bu terör saldırısını kınamalı ve buna karşı sert tepki göstermelidir" ifadesini kullandı.

Erakçi görüşmelerin nasıl devam edeceğine ilişkin ise, "4+1 ülkeleri ile görüşmelerin yıpratır ve uzun sürmesi halinde müzakereleri sonlandıracağız" dedi.

İran ile 4+1 ülkeleri ile Viyana'da 6 Nisan Salı günü başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmeleri ikinci haftasında Viyana'da devam ediyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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