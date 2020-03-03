İran: 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi
İran Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu.
03.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:26
İran Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com