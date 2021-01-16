İran 21 Mart'a kadar aşılama çalışmalarına başlamayı planlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İran 21 Mart'a kadar aşılama çalışmalarına başlamayı planlıyor

16.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:23
İran 21 Mart'a kadar aşılama çalışmalarına başlamayı planlıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarına 21 Mart'a kadar başlamayı planladıklarını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarına 21 Mart'a kadar başlamayı planladıklarını açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, ülkedeki salgın süreci ve aşılama planlarına ilişkin bilgi verdi.

Kurul toplantısında aşıyla ilgili konuların kapsamlı şekilde ele alındığını aktaran Ruhani, "Aşılama çalışmalarını sağlık personeli ve yüksek riskli kişiler öncelikli olmak üzere yıl sonuna kadar (İran takvimine göre yıl sonu 21 Mart) başlatmak için çaba harcıyoruz." dedi.

Aşılamaya ülke dışından temin edilecek aşılarla başlayacaklarını kaydeden Ruhani, "Gelecek yıl da yabancı bir ülkeyle ortak geliştirdiğimiz ve ülkedeki uzmanlarımız tarafından üretilen diğer bir aşıyla bu çalışmaları daha geniş şekilde sürdürmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ruhani, Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde geliştirilen ve 16,8 milyon doz satın alınan Covax aşısının da mart sonu ya da nisan ayında ülkeye gelmesinin beklendiğini söyledi.

Aşılamanın salgın endişelerini tamamen ortadan kaldırmayacağına dikkati çeken Ruhani, virüs tamamen ortadan kalkana kadar sağlık talimatlarına tam olarak uyulması gerektiğini hatırlattı.

Ruhani ayrıca, her yıl 11 Şubat'ta ülke çapında yapılan devrim kutlamalarının bu sene salgına karşı alınan tedbirler kapsamında halk katılımı olmaksızın "sembolik" olarak düzenleneceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Selçuk Özdağ Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Prens William
Spor Ali Koç Mesut Özil Emre Taşdemir İsmail Kartal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Instagram Cumhurbaşkanı Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran 21 Mart'a kadar aşılama çalışmalarına başlamayı planlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 15:54:06. #1.14#
title