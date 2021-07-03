İran, 1988'de 290 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağını vuran ABD'den özür ve tazminat bekliyor
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İran, 1988'de 290 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağını vuran ABD'den özür ve tazminat bekliyor

İran, 1988'de 290 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağını vuran ABD'den özür ve tazminat bekliyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 3 Temmuz 1988'de 290 yolcu taşıyan İran uçağının Basra Körfezi'nde ABD savaş gemisi tarafından atılan füzeyle düşürülmesine ilişkin Washington'dan halen özür ve tazminat beklediklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 3 Temmuz 1988'de 290 yolcu taşıyan İran uçağının Basra Körfezi'nde ABD savaş gemisi tarafından atılan füzeyle düşürülmesine ilişkin Washington'dan halen özür ve tazminat beklediklerini belirtti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Ruhani, 1988'de ABD'ye ait bir savaş gemisi tarafından İran hava sahasında güdümlü füzelerle vurulan yolcu uçağında yitirilen çoğunluğu İranlı 290 sivili andı.

Olayı "korkunç ve büyük bir suç" olarak niteleyen Ruhani, "Maalesef ABD hükümeti, o günden bu yana yalnızca özür dilememekle kalmadı aynı zamanda uçağı vuran savaş gemisinin komutanını ödüllendirdi." dedi.

Ruhani, "ABD hükümetinin 1988'de Fars (Basra) Körfezi'nde büyük bir suç işlendiğini kabul etmesini bekliyoruz. Özür ve tazminat için gerekli adımları atın ve bu büyük suçun katilini ve suçlusunu neden ödüllendirdiğinizi halka açıklayın." ifadelerini kullandı.

Öte yandan hadisenin yıldönümü dolayısıyla İran Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan "İranlılar unutmayacak" başlıklı mesajda, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığının terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasına yol açtığı ve bölgede aşırılığı güçlendirdiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının mesajında, "ABD bölgeyi terk etmelidir." ifadesine de yer verildi.

3 Temmuz 1988'de, İran'ın Bandar Abbas Havalimanı'ndan Dubai'ye uçmakta olan İran Havayollarına ait 655 uçuş kodlu Airbus A300B2 tipi bir yolcu uçağı, 274 yolcusu ve 16 mürettebatıyla birlikte, Basra Körfezi üzerinde ABD Donanmasına ait USS Vincennes savaş gemisinden ateşlenen SM-2MR füzelerinin hedefi olmuştu. Saldırıya uğrayan yolcu uçağının infilak etmesi sonucu 290 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD'li yetkililer saldırı sonrasında, İran'a ait yolcu uçağını bir savaş uçağı ile karıştırdıklarını iddia etmişlerdi.

Saldırı emrini veren USS Vincennes gemisinin komutanı Amiral William C. Rogers eski ABD Başkanı George Bush tarafından Basra Körfezi'ndeki "üstün hizmetlerinden dolayı" Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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İran, 1988'de 290 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağını vuran ABD'den özür ve tazminat bekliyor - Haberler
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