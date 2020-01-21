İran, 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının iki füzeyle düşürüldüğünü doğruladı
İran, 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının iki füzeyle düşürüldüğünü doğruladı.
21.01.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:47
İran, 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının iki füzeyle düşürüldüğünü doğruladı.
Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisinin yayımladığı ön inceleme raporunda, Ukrayna uçağının kısa menzilli TOR-M1 hava savunma sisteminden fırlatılan iki füzeyle vurulduğu kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com