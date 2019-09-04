İran: 15 milyar dolar krediyi aldıktan sonra müzakereye hazır olacağız

04.09.2019 10:01

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, "İran 15 milyar dolar aldıktan sonra, P4+1 (Çin, Rusya Fransa , İngiltere ve Almanya ) ülkeleri ile müzakereye hazır olacak" dedi.İran'ın Mehr haber ajansı, Irakçi'nin 14. Bled Stratejik Forumu için bulunduğu Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğunu duyurdu.Irakçi, "İran defaatle petrol gelirlerini kullanılabilir bir şekilde sattığı takdirde, nükleer anlaşmayla ilgili attığı adımlardan geri dönebileceğini ifade etmiştir. Ruhani - Macron telefon görüşmesinde Macron'a Avrupa'nın ya İran'dan petrol alması gerektiği, ya da İran'ın petrol gelirlerine eşdeğer bir kredi limiti tahsis edilmesi gerektiği belirtildi" dedi.

Irakçi, 2019 yılının sonuna kadar Tahran'a toplamda 15 milyar dolarlık kredi sağlanacağını belirterek, "İran, 15 milyar dolar aldıktan sonra, P4+1 (Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) ülkeleri ile görüşmeye hazır olacak. Fakat gerçek şu ki, bu görüşmelerin ana gündemi konusunda hala taraflar arasında ciddi bir anlaşmazlık var" dedi.

Abbas Irakçi, 15 milyar dolarlık kredi sağlanmadığı takdirde İran'ın taahhütlerini azaltma yönündeki adımların devam edeceğini söyledi.

Kaynak: DHA