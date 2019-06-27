Iraklılar elektrik yokluğunda 50 derece sıcaklıkla mücadele ediyor
- Bağdat'ın Bab'ül Şarki (Doğu Kapısı) bölgesi Caddelere esnaf tarafından yerleştirilen duşlar Duşların altında serinleyen vatandaşlar Bağdatlı Casim Uday ile röportaj Caddelerdeki vantilatörlerin önünde serinleyen vatandaşlar Mahalle jeneratörünün bulunduğu yer Mahalle jeneratörü sahibi Uday...
- Bağdat'ın Bab'ül Şarki (Doğu Kapısı) bölgesi
Caddelere esnaf tarafından yerleştirilen duşlar
Duşların altında serinleyen vatandaşlar
Bağdatlı Casim Uday ile röportaj
Caddelerdeki vantilatörlerin önünde serinleyen vatandaşlar
Mahalle jeneratörünün bulunduğu yer
Mahalle jeneratörü sahibi Uday Falih ile röportaj Irak'ta hava sıcaklığı yaklaşık 50 dereceye ulaştı. Iraklı vatandaşlar, sıcaklarla birlikte ülkede kronikleşen elektrik kesintisi sorunuyla boğuşuyor.
Başkent Bağdat'ta hava sıcaklığının 50 dereceye yaklaşmasıyla zor anlar yaşayan vatandaşlar kent merkezindeki Bab'ül Şarki (Doğu Kapısı) bölgesindeki esnaf tarafından yol kenarına yerleştirilen duşlarda serinlerken, halk elektrik kesintisinden şikayet ediyor.
AA'ya konuşan, Bağdatlı Casim Uday, "Elektrik günde ortalama 4 saat veriliyor. Mahalle jeneratörleri yakıt temin edemediği için tam randımanlı çalışmıyor. Sıcaklardan dolayı arızalanıyor. Maddi imkansızlıklardan dolayı jeneratör ücretini ödemeyenler var. Caddelerde esnaf tarafından yerleştirilen duşlarda serinlemeye çalışıyoruz. Sıcaklıklar 50 dereceyi buluyor. Sokakta baygınlık geçirenler oluyor." diye konuştu.
Bağdat'ta en kalabalık nüfusun bulunduğu Medinet'ül Sadr bölgesinde AA muhabirine konuşan mahalle jeneratörü sahibi Uday Falih, "Yakıt temininde zorlanıyoruz. Hükümet bu konuda yeteri kadar destek vermiyor. Sıcaklıklar bugün 50 dereceyi geçecek gibi. Jeneratörler yüksek sıcaklıklara karşı dayanamıyor ve sürekli arızalanıyor. Milleti her yaz bu tür zorluğa alıştırdılar." dedi.
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