Iraklılar Çarşamba Ayakkabısı Giyecek

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üretilen meşhur yumurta topuk ayakkabılar, Iraklıların ilgisini çekiyor.

Irak'ta yaşayan ve ayakkabı toptancılığı yapan Jawad Aljabareh, ayakkabı üreticilerinden Mithat Özcan'ı ziyaret ederek Çarşamba ayakkabısı hakkında bilgi aldı.

Özcan, son zamanlarda yumurta topuk Çarşamba ayakkabısına Iraklıların ilgisinin arttığını söyledi.

"Meşhur Çarşamba ayakkabımız Iraklıların dikkatini çekiyor." diyen Özcan, şunları kaydetti:

"Bunun nedeni de ayakkabılarımızın insanların ayağını terletmemesi ve rahatlatması. Irak'ta ayakkabı toptancılığı yapan Jawad Aljabareh de Ghazwan Aljalo ile dükkanımızı ziyaret etti. Kendilerine ayakkabımız hakkında bilgiler verdik ve ayakkabımızdan hediye ettik. Ayakkabımızın rahatlığı ilgilerini çekti ve inşallah kendilerine de ayakkabı ihracatı yapacağız. Bu tüm Çarşambalı ayakkabıcılar için ayrıca ekmek kapısı olacak inşallah. Bu sayede meslektaşlarımıza da yeni bir ekmek kapısı açmış olacağız."