Iraklı üst düzey heyet ABD'ye geldi Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin başkanlığındaki Iraklı üst düzey heyet bu sabah ABD'ye geldi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin başkanlığındaki Iraklı üst düzey heyet bu sabah ABD'ye geldi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin önümüzdeki Perşembe günü ABD'ye yapacağı ziyaret öncesi Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin başkanlığındaki heyet bu sabah ABD'nin başkenti Washington'a geldi. El-Kazimi'nin ziyareti öncesi hazırlık niteliği taşıyan heyetin temasları çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarının ele alınması bekleniyor. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi önümüzdeki Perşembe günü ABD'yi ziyaret edecek.

El-Kazimi ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. - WASHINGTON

Kaynak: İHA