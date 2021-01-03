Iraklı üniversiteli, pandemide atık paletlerle yaptığı barakada yaşıyor

SAMSUN'da öğrenim gören Irak uyruklu üniversite öğrencisi Omar Tarek (28), kirada oturduğu evin bahçesine salgın döneminde fabrika atığı paletlerden baraka yaptı. 'Mavi Bahçe' adını koyduğu barakaya şömine, küçük mutfak ve yatak odası da ekleyen Tarek, "Türkiye çok güzel bir ülke ve burada olmaktan çok memnunum" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünde öğrenim gören Irak uyruklu Omar Tarek, pandemiyle birlikte Yeşildere Mahallesi'nde bulunan evine kapandı. Kiralık olarak oturduğu evin atıl vaziyette duran bahçesini temizleyen Tarek, bir süre sonra bu bahçeye bir baraka yapmak istedi. Yakınında bulunan fabrikadan atılan paletlerin kalaslarından baraka yapan Tarek, havaların soğumasıyla da etrafını kapattı. 'Mavi Bahçe' adını verdiği barakada arkadaşlarını ağırlamaktan keyif aldığını söyleyen Tarek, pandeminin ardından vatandaşları da burada misafir etmek istiyor.

'HER ŞEYİ KENDİM YAPTIM'Evinin bahçesinin düzenlemesine küçük bir baraka hayali ile başladığını belirten Tarek, buraya zamanla şömine, küçük bir mutfak ve yatak odası inşa ettiğini anlattı. Tarek, "Burada görmüş olduğunuz her şeyi hiçbir masraf yapmadan kendim topladım. Evimin yakınındaki fabrikadan edindiğim paletlerin sağlam kısımlarını kullandım ve aynı zamanda yine evimin yakınlarında bulunan dereden topladığım taşlarla ise bahçenin düzenlemesini gerçekleştirdim. Türkiye'ye geldikten sonra tango eğitimi almaya başladım. Bu süre zarfında bahçeye dans pisti yaptım ve kurstan arkadaşlarımla beraber burada dans geceleri düzenlemeye başladık" dedi.'TÜRKİYE'Yİ VATANIM GİBİ HİSSEDİYORUM'Irak'ta fizik dalında eğitim gören Omar Tarek, 2014 yılında başlayan savaş sonucunda eğitimini yarıda bırakıp Türkiye'ye geldiğini ve burada inşaat mühendisliği bölümüne başladığını söyledi. Türkiye'de bulunmaktan çok memnun olduğunu belirten Tarek, "Türkiye çok güzel bir ülke ve burada olmaktan çok memnunum. Burayı kendi vatanım gibi hissediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA