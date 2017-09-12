Iraklı Türkmenlerin memleket özlemi

Telafer'den kaçan Türkmen aileler evlerine geri dönmek istiyor

Ülkelerinde yaşanan savaştan dolayı kaçıp Adana'ya sığınan Iraklı Türkmenler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandumuna karşı olduklarını belirtti

Kimseye bağlı yaşamak istemediklerini söyleyen Iraklı Türkmenler, Irak'ta savaş biterse biran önce vatanlarına geri dönmenin hayalini kuruyor



ADANA - Ülkelerinde yaşanan savaştan dolayı kaçıp Adana'ya sığınarak zor şartlar altında yaşayan Iraklı Türkmenler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı referanduma karşı olduklarını söylüyor. Savaşın bitmesini isteyen Türkmenler, "Kimseye bağlanmak istemiyoruz. Biz memleketimizi istiyoruz sadece. Orada güzel yaşıyorduk" dedi.

2014 yılında Telafer'e DEAŞ'ın başlattığı saldırıdan kaçan ve Suriye'ye sığınan Türkmen aileler orada da savaş olması nedeniyle Adana'ya geldi. Zor şartlar altında hayatlarını devam ettiren ve her hafta Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne imza vermek zorunda olan Türkmen aileler, IKBY'nin 25 Eylül Pazartesi günü yapmayı planladığı referanduma ise karşı çıkıyor. Aileler, eğer Irak'ta savaş biterse vatanlarına geri dönmeyi istediklerini kaydetti.

"Memleketimizde para çoktu, burada para az"

2014 yılında savaş ilk başladığı sıralarda 5 çocuğunu, 2 gelinini, 4 torununu, karısını ve aile yakınlarını alıp Adana'ya gelip derme çatma bir evde 16 kişi kalan Adnan Neccar (52), "Telafer'den Suriye'ye kaçtık. Oradan'da Adana'ya geldik. Biz geldikten sonra orada terör örgütü Haşdi Şabi çıkmış. Şimdi ise referandum yapılacak. Telafer Türkmen yurdu. Kürtlerle ne ilgisi var. Biz gitmek istiyoruz. Memleketimizde para çoktu. Burada para az. Evlerimizi uçak vurdu ondan dolayı kaçtık bizde" diye konuştu.

"Yardımcı olunmasını istiyoruz"

Ahlem Neccar ise Telafer'den kaçtıklarını belirterek, "Kocalarımız burada çalışıyor ama okul yok. İmkan yok. Yardımcı olunmasını istiyoruz biz. Her hafta imza atmamız gerekiyor. Gidemiyoruz imkanımız olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Erbil'e bağlanmayı istemiyoruz"

Telafer Belediyesi'nde çalışırken yaşanan savaştan dolayı kaçıp Adana'ya geldiğini burada ise karton toplayarak ailesinin geçimini sağladığını anlatan Hüseyin Eliko (28), "Ben ve kuzenim çalışıyoruz 11 kişinin geçimini sağlıyoruz. Teyzemin kızı ve teyzemin oğlu orada bomba patlayınca onları kaybettik orada. Telafer Türkmenlerin. Kürtlerle bir alakası yok. Erbil'e bağlanmayı istemiyoruz. Eğer referandum yapılmaz ise ve savaş biterse oraya gitmek istiyoruz" dedi.

"Kimseye bağlanmak istemiyoruz"

Telafer'de şoför olarak çalışırken savaştan kaçan Selim Havdi de, "Biz memleketimize dönmek istiyoruz. Burada işimiz çok zor. Çalışmak yok. Memleketimize dönsek çok iyi olur. Biz kimseyi istemiyoruz. Biz Türkmen istiyoruz. Kimseye bağlanmak istemiyoruz. Biz memleketimizi istiyoruz sadece. Orada güzel yaşıyorduk" şeklinde konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Op. Dr. Fatih Karayandı da konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"3,5 yıla yakın bir süredir Türkmenler, Telafer bölgesinden kaçıp ilimize geliyorlar. Biz bunları geçici misafirhanemiz var. Orada onları misafir ettik. Daha sonra kira yardımı yapıp çeşitli mahallelerimizde evlere yerleştirdik. Zor şartlarda yaşıyorlar. Meslek erbabı olan insanlar burada ne yazık ki çöp toplamak zorunda kalıyorlar. Irak ordusunun Telafer'e girmesi bu insanları biraz olsun heyecanlandırdı. Referandumu tanımıyorlar. Erbil'e bağlanmak istemiyorlar.