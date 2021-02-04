Iraklı Türkmenler uyuşturucuyla mücadeleyi "İnovasyon Çalıştayı"nda konuştu

Konya'da düzenlenen 1. İnovasyon Çalıştayı'nda, Iraklı Türkmen dernekleri, eğitim, sağlık ve kültür alanında yapmayı planladıkları çalışmaları ele aldı.

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyatlı, İbni Sina Geliştirme ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı'nın bir otelde gerçekleştirdiği çalıştayda, Irak'ta eğitim, sağlık ve kültür alanında yapılabilecek çalışmaları konuşacaklarını söyledi.

"2021 yılı eylem planlarımızı şekillendireceğiz"

Toplantıda farklı bir ufuktan bakacaklarını ve sorunlarla ilgili çözüm yollarını araştıracaklarını anlatan Beyatlı, şöyle konuştu:

"Ağlamayacağız, sızlanmayacağız ve suçlu aramaya çalışmayacağız. Çözüm konuşacağız ve bunu üreteceğiz. Ekimde yapılacak Irak seçimlerinde nelerin yapılması gerektiği ve hangi stratejilerin belirleneceği konusunda istişare için bu toplantıyı düzenledik. Ankara'dan ve Konya'dan doktora ve yüksek lisans öğrencilerimiz de katıldı. Bugün 2021 yılı eylem planlarımızı şekillendireceğiz. Yalnız Türkmeneli'ne yönelik değil Irak genelinde neler yapılabilir, buna kafa yoracağız.

Bugün Irak'ta patlamalar kadar uyuşturucunun yaygınlaşması da büyük problem. Çalıştayda uyuşturucu ile mücadele eylem planını belirleyeceğiz ve bu çalışmalar için komisyon kuracağız. Martın ilk haftasında Bağdat'ta ilgili bakanlıklarla görüşeceğiz. Bu konuda Irak dışındaki kuruluşların sağlayacağı katkıyı ifade edeceğiz."

Tek oturumlu çalıştayda, Türkiye'de eğitim gören Iraklı Türkmen doktora öğrencileri sunumlarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan