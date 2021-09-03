Iraklı Türkmen Milletvekili Erşat Salihi, Uluslararası Parlamento Birliği'ne üye olarak seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iraklı Türkmen Milletvekili Erşat Salihi, Uluslararası Parlamento Birliği'ne üye olarak seçildi

Iraklı Türkmen Milletvekili Erşat Salihi, Uluslararası Parlamento Birliği'ne üye olarak seçildi
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Iraklı Türkmen Milletvekili Erşat Salihi'nin, merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Uluslararası Parlamento Birliği'ne üye olarak seçildiği bildirildi.

Iraklı Türkmen Milletvekili Erşat Salihi'nin, merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Uluslararası Parlamento Birliği'ne üye olarak seçildiği bildirildi.

Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Salihi'nin Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Parlamento Birliği'ne yapılan seçimle ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, ilk kez bir Iraklı Türkmen'in Uluslararası Parlamento Birliği'ne üye olarak seçildiği ve milletvekili Salihi'nin bu göreve 2025'e kadar devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Derya Baykal Haluk Levent Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Iraklı Türkmen Milletvekili Erşat Salihi, Uluslararası Parlamento Birliği'ne üye olarak seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 17:02:33. #1.14#

title