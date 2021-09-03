Iraklı Türkmen Milletvekili Erşat Salihi, Uluslararası Parlamento Birliği'ne üye olarak seçildi

Iraklı Türkmen Milletvekili Erşat Salihi'nin, merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Uluslararası Parlamento Birliği'ne üye olarak seçildiği bildirildi.

Iraklı Türkmen Milletvekili Erşat Salihi'nin, merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Uluslararası Parlamento Birliği'ne üye olarak seçildiği bildirildi.

Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Salihi'nin Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Parlamento Birliği'ne yapılan seçimle ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, ilk kez bir Iraklı Türkmen'in Uluslararası Parlamento Birliği'ne üye olarak seçildiği ve milletvekili Salihi'nin bu göreve 2025'e kadar devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb