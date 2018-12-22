Iraklı Türkmen Çocuklar Sinema ile Buluştu

Eskişehir'de yaşayan Iraklı Türkmen öğrenciler, Çanakkale Savaşı'nı konu alan "120" adlı sinema filmini izledi.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Sarıkamış harekatının 104. yıl dönümü kapsamında Göç İdaresi ve Kadın ve Demokrasi Vakfı tarafından organize edilen etkinlik için Iraklı Türkmen 350 çocuk ve ailesi Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi içindeki Sinema Anadolu'ya getirildi.

Çocuklar ve aileleri sinema filmini ilgiyle izledi.

Kaynak: AA