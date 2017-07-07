- Iraklı turistin parasını çalan zanlılar yakalandı

Güvenlik kamerası görüntüleri Antalya'da alışveriş yaptığı sırada Iraklı turistin 8 bin 500 dolarını çalan Bulgaristan vatandaşı 3 kadın yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı'nda bir giyim mağazasında alışveriş yapan Iraklı turist A.T.H, bebek arabasına koyduğu ve içerisinde 8 bin 500 dolar olan çantasının çalındığını mağaza yetkililerine iletti.



Mağaza yetkililerin ihbarıyla olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.



Polis ekipleri, bebek arabasından çantayı 3 kadının çaldığını ve bu kadınların ticari taksiyle alışveriş merkezinden ayrıldığını tespit etti. Taksinin kadınları bıraktığı Lara bölgesindeki oteli belirleyen polis ekipleri, otelde konaklayan Bulgaristan uyruklu kadınlar E.E.Z. (28), İ.İ.S. (39) ve E.İ.V'yi (40) gözaltına aldı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan hırsızlık anları mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki zanlının elbise ile Iraklı turist A.T.H'nin görüş açısını kapattığı, diğer zanlının bebek arabasından aldığı çantayı elindeki elbisenin içine koyarak uzaklaştığı görülüyor.