Iraklı Sünni lider Nuceyfi, erken seçime yönelik yeni koalisyon kurduklarını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Iraklı Sünni lider Nuceyfi, erken seçime yönelik yeni koalisyon kurduklarını açıkladı

25.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:28
Iraklı Sünni lider Nuceyfi, erken seçime yönelik yeni koalisyon kurduklarını açıkladı

Irak'ta Sünni lider Usame en-Nuceyfi, erken seçimlere katılmak için yeni siyasi koalisyon kurduklarını bildirdi.

Irak'ta Sünni lider Usame en-Nuceyfi, erken seçimlere katılmak için yeni siyasi koalisyon kurduklarını bildirdi.

Nuceyfi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 10 Ekim'de yapılması beklenen erken seçimlere katılmak üzere Sünni siyasetçilerden Cemal el-Zari ile ittifak sağladıklarını belirtti.

"Ulusal Kurtuluş Projesi" adlı koalisyonu kurduklarını kaydeden Nuceyfi, "Bu koalisyon, vizyon ve hedefler konusunda mutabık kalacağımız herkese açık olacak." ifadesini kullandı.

Irak hükümeti, erken seçimin 10 Ekim tarihinde yapılacağını kararlaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Berat Albayrak Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Iraklı Sünni lider Nuceyfi, erken seçime yönelik yeni koalisyon kurduklarını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 17:35:02. #1.16#
title