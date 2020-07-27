Iraklı siyasetçi Hekim: "Ayasofya'da ibadet etmek için İstanbul'a gelmeyi arzuluyorum" - SÜLEYMANİYE
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Iraklı siyasetçi Hekim: "Ayasofya'da ibadet etmek için İstanbul'a gelmeyi arzuluyorum" - SÜLEYMANİYE

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) İslami Toplum Partisi (Komel) Politbüro Sorumlusu Muhammed Hekim, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasının çok sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, en kısa zamanda ibadet için İstanbul'a gelmeyi arzu ettiğini söyledi.

27.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:19

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) İslami Toplum Partisi (Komel) Politbüro Sorumlusu Muhammed Hekim, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasının çok sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, en kısa zamanda ibadet için İstanbul'a gelmeyi arzu ettiğini söyledi.

Hekim, AA muhabirine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması, 24 Temmuz'da da ilk cuma namazının kılınmasına dair duygularını anlattı.

Iraklı bir Kürt ve aynı zamanda siyasetçi olarak Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından sevinç duyduğunu vurgulayan Hekim, "Camide ilk cuma namazının eda edilmesi vesilesiyle tüm Müslümanları kutlamak istiyorum." dedi.

Süleymaniye kentinde yaşayan Hekim, ibadet maksadıyla İstanbul'a gelmek istediğini vurgulayarak, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemlerin gevşetilmesi ve yeniden uçak seferlerinin başlaması halinde Ayasofya'da ibadet etmek için İstanbul'a gelmeyi arzuluyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da kiliseye dönüştürülen yüzlerce caminin de bu şekilde yeniden ibadete açılması temennisinde bulunan Hekim, şöyle devam etti:

"Duyduğum kadarıyla Avrupa'da bazı camiler ahır olarak kullanılıyor. Demokrasi çağrıları yapan Avrupa'nın Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle cami olan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından rahatsız olmaması gerekiyor ve buna da hakları yok."

Mısır Müftüsü'nün Ayasofya'ya ilişkin açıklamalarından derin üzüntü duyduğunu dile getiren Hekim ayrıca, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına bazı İslam ülkelerinin tepki göstermesinden de endişe duyduklarını kaydetti.

Hekim, "Ne şekilde olursa olsun atılan adım çok iyi oldu. Ayasofya'nın onlarca yıl sonra yeniden Müslümanlara kapılarını açması sevindirici bir gelişmedir." diyerek sözlerini tamamladı.

Iraklı siyasetçi Hekim: 'Ayasofya'da ibadet etmek için İstanbul'a gelmeyi arzuluyorum' - SÜLEYMANİYE

Kaynak: AA

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