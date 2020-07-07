Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı el-Haşimi'ye silahlı saldırı Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi, başkent Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi, başkent Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi hayatını kaybetti. Saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde kimliği belirsiz ve silahlı bir kişinin Haşimi arabasını park ettiği sırada yanına gelerek, defalarca ateş açtığı görülüyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırganın kimliği henüz tespit edilemedi.

Öte yandan Haşimi, terörizm ve silahlı gruplar konusunda araştırmalar yapıyordu.

(İHA)

Kaynak: İHA