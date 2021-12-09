Iraklı Şii milis liderinden ABD'ye "tek anladığı dil silah" tehdidi

Irak'taki Şii milis güçlerden Nuceba Hareketi lideri Ekram Kaabi, silahlarını bırakmayacaklarını yineleyerek ABD'yi tehdit etti.

Kaabi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin sona erdiğinin duyurulmasının ardından açıklama yaptı.

ABD'nin Irak'taki çıkarlarını hedef alacakları mesajı veren Şii milis lideri, "ABD'nin tek anladığı dil, direniş silah dili ve silah namlusunun dili. Direnişin silahının teslim edilmesi ise Irak'ı ABD ve İsrail'e teslim etmek demektir. Bu asla olmayacak." ifadelerini kullandı.

Haşdi Şabi'nin lağvedilmesi tartışmalarına da değinen Kaabi, bunun ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın plan ve projesi olduğunu savundu.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, bugün ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin ülkedeki görevinin sona erdiğini ve çekildiğini duyurmuştu.

İran'ın desteklediği Şii milis güçler, bu yıl sonundan sonra ABD'nin Irak'taki çıkarlarını hedef alacaklarını açıklamıştı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bu grupları işaret ederek, silahlarının kontrol dışı olduğunu ve hükümete teslim edilmesini istemişti. Milis güç liderleri ise Sadr'ın bu çağrısına karşı çıkarak, silahlarını teslim etmeyeceklerini bildirmişti.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

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