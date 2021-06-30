Iraklı Şii milis lideri Hazali, Haşdi Şabi saldırısına karşılık ABD askerlerini öldürmekle tehdit etti
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Iraklı Şii milis lideri Hazali, Haşdi Şabi saldırısına karşılık ABD askerlerini öldürmekle tehdit etti

Iraklı Şii milis lideri Hazali, Haşdi Şabi saldırısına karşılık ABD askerlerini öldürmekle tehdit etti
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ta Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, "intikam" amacıyla ABD askerlerini öldürme tehdidinde bulundu.

Irak'ta Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, "intikam" amacıyla ABD askerlerini öldürme tehdidinde bulundu.

Hazali, televizyonda yaptığı konuşmada, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine saldırısına değindi.

"Kan akıtıcı ve savaş ağası değiliz. Ayrıca direniş güçleri kan akıtmama konusunda titizdir." diye sözlerine başlayan Şii milis gücü lideri, devamında intikamdan söz etti.

Hazali, "İleriki dönemde taktiğimiz düşmanın (ABD) askeri yeteneklerine zarar verip onları çekilmeye itmekti. ABD, Irak halkının kanının akıtılmaması konusunda saygı duymadığını gösterdi ve kendisi kan akıtarak savaşı başka aşamaya çekti. Gençlerimizin (saldırıda ölenlerin) kanının intikamı işgal güçlerine (ABD) bağlı askerlerin kanını akıtarak alınacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Haşdi Şabi'ye saldırılarını sürdürmesi halinde karşılık vereceklerini de belirten Hazali, bunun için gerekli hazırlık ve planlarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

ABD güçleri, 27 Haziran Pazar günü Irak-Suriye sınırında bulunan Haşdi Şabi milislerine yönelik hava saldırısı düzenlemişti. Haşdi Şabi tarafı, saldırıda 4 milisin öldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda ölenler için dün Bağdat'ta düzenlenen sembolik cenaze törenine çok sayıda Şii milis lider katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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