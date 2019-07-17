Iraklı Şii lider Türk diplomatlara yönelik saldırıyı kınadı

Irak'ta Şii Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği silahlı saldırıyı kınayarak, bunun iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilememesi gerektiğini belirtti.

Hekim, saldırının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıdan üzüntü duyduklarını ifade etti.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurgulayan Hekim, saldırganların ortaya çıkarılması ve adalete teslim edilmesi için güvenlik birimlerinin yoğun bir şekilde çalışması gerektiğini belirtti.

Şii lider Hekim, şu ifadeleri kullandı:

"Komşu ülke Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesine önem veriyoruz. Bu saldırının iki ülke arasındaki ilişkinin sarsılmasına neden olmaması gerekir."

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA