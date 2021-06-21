Iraklı Şii lider Sadr, İran'da Reisi dönemiyle bölgesel anlaşmazlıkların sonlandırılması çağrısı yaptı Açıklaması
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Iraklı Şii lider Sadr, İran'da Reisi dönemiyle bölgesel anlaşmazlıkların sonlandırılması çağrısı yaptı Açıklaması

Iraklı Şii lider Sadr, İran'da Reisi dönemiyle bölgesel anlaşmazlıkların sonlandırılması çağrısı yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İbrahim Reisi'nin İran Cumhurbaşkanı seçilmesinin bölgedeki aşırıcılık ve çatışmaların tırmanmasına neden olmaması gerektiğini belirterek bölgesel anlaşmazlıkların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İbrahim Reisi'nin İran Cumhurbaşkanı seçilmesinin bölgedeki aşırıcılık ve çatışmaların tırmanmasına neden olmaması gerektiğini belirterek bölgesel anlaşmazlıkların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Körfez ülkeleri ve İran'ı kastederek, "Arapçılık ve Şiiliğin yer aldığı bölgede bulunan Irak'ın her iki tarafla iyi komşuluk esasına göre ilişki geliştirmekten yana olduğunu" ifade etti.

Irak'ın söz konusu tarafların yakınlaşması konusunda ara buluculuk rolü üstlenebileceğini de aktaran Şii lider, şunları kaydetti:

"İki taraf arasındaki yakınlaşmanın Irak'a mutlaka olumlu yansımaları olacak. İbrahim Reisi'nin İran'da cumhurbaşkanı seçilmesi de bölgedeki aşırıcılık ve çatışmaların tırmanmasına neden olmamalı. Kendisinden bölgedeki siyasi ve mezhepçi çatışmaların sonlandırılması için akıl, şeriat ve diyalog esasına göre çalışmasını bekliyoruz."

Sadr, İran ve Suudi Arabistan'ı aralarındaki anlaşmazlıkları sonlandırmaya ve erken seçimlere hazırlanan Irak'ın iç işlerine karışmamaya çağırdı.

Suriye'deki duruma da değinen Sadr, Iraklı Şii milis grupların bu ülkeden çekilmesi gerektiğini yineledi.

Peşmerge ve Haşdi Şabi'ye çağrı

Sadr ayrıca ABD'nin Irak'taki varlığını eleştirerek Washington'un Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak seçimlere karışmamasını istedi.

Şii lider, "Peşmerge ve Haşdi Şabi'deki kardeşlerimin de ülkenin güvenlik mekanizmasının parçası oldukları için görüşleri 'ulusalcı' olmalı. Bunlar, Irak'ın egemenliği ve birliğini muhafaza etmek ve saygı duymakla yükümlüdürler." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'yi tebrik etmişti. Haşdi Şabi'nin Irak meclisindeki siyasi uzantısı Fetih Koalisyonu da Reisi'ye tebrik mesajı göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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Iraklı Şii lider Sadr, İran'da Reisi dönemiyle bölgesel anlaşmazlıkların sonlandırılması çağrısı yaptı Açıklaması - Haberler
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