Iraklı Şii din adamı Serhi'nin gözaltına alındığı iddia edildi

06.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:56

İran'ın Kerbela Konsolosluğu binasına yönelik saldırıyı tertip ettiği iddia edilen Iraklı Şii din adamı Mahmud Hasan Serhi'nin gözaltına alındığı öne sürüldü.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına göre, Serhi'nin Kerbela'daki ofisine baskın düzenleyen Irak emniyet güçleri, Şii din adamını gözaltına aldı.

Serhi'nin İran'ın Kerbela Konsolosluğu binasına yönelik saldırıyı tertip ettiği ileri sürülen haberde gözaltı işleminin hangi emniyet birimi tarafından gerçekleştirildiği belirtilmedi.

Irak'taki Şii Ensarul Mehdi Grubu Başkanı Serhi, İran rejimi karşıtlığıyla tanınıyor.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran'ın Kerbela'daki konsolosluk binası da 26 Ekim ve 3 Kasım'da iki kez saldırıya uğramıştı.

Ülkede "İran nüfuzunun artmasına" tepki gösteren protestoculardan bazıları, konsolosluğa girmeye çalışarak bina önünde Irak bayrağı açmıştı. Pazar akşamı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 3 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA