Iraklı Sally'nin cinayet şüphelisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'u (20) evinde öldürüp, cesedini parçalara bölerek mahalledeki çöp konteynerlerine attığı iddia edilen vatandaşı Amjed Mohsin Mohammed (28) hakkında hazırlanan iddianame Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, katil zanlısı Mohammed için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşinin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında ise 'suçluyu kayırma' iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Irak ordusunda binbaşı olarak görev yaparken 2013 yılında bomba patlamasıyla yüzünden yaralanıp emekli olan Ali Challab Al-Abbood (60), 4 yıl sonra 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood (58) ile birlikte Türkiye'ye gelerek Eskişehir'e yerleşti. Çiftin kızlarında Sally Ali Challab Al-Abbood, geçen yıl 2 Eylül'de 'Kahve içmeye çıkıyorum' diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu. Yaklaşık 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası kaydını inceleyen ekipler, Al-Abbood'un en son arkadaşı, aynı ülke vatandaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü ve 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally'nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Ayrıca Mohammed'in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi.

Sanıklar, mayıs ayında hakim karşısına çıkacak.